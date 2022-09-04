2022/09/04 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأغنية الحليّة تودّع بلاسم لطيف بابل – كاظـم السـيد علي بهـيـة في الثاني من ايلول الجاري رحل المطرب بلاسم وشكل رحيله خسارة للمشهد الغنائي الحلي خاصة والعراق عامة ، فهذا الفنان المعطاء شغف الناس بحلاوة صوته الذي امتاز بأصالته الفراتية وقوته، لكونه جاء امتداد لصوت المطرب الكبير سعدي الحلي ، الذي تأثر به في بداية […]

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