2022/09/04 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساهر يشعرنا بالإفتخار بعراقيتنا القيصر يكره السهر ويحب المكوث في البيت و يمارس الرياضة يومياً علي كاظم كاظم الساهر ليس فناناً مبدعاً وقيصراً للغناء العربي فحسب وانما هو قدوة لكل عراقي وعربي يجعل الابداع هدفه والتالق عنوانه للوصول الى القمة من اجل الموهبة التي يمتلكها.نعم قصة نجاح وتالق الساهر يجب أن تدرس للاجيال ليس […]

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