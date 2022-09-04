2022/09/04 | 23:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HV3IvXhLnpM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | رائحة الخلافات تجذب التدخلات .. وبايدن يخاطب الزعامات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | رائحة الخلافات تجذب التدخلات .. وبايدن يخاطب الزعامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).