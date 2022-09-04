2022/09/04 | 23:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Avv1aAyK65U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ورقة عمل المعترضين تربك اجتماعات الاتحاد.. ملفات معلقة وقضايا بلا حسم و مستقبل مجهول للمنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ورقة عمل المعترضين تربك اجتماعات الاتحاد.. ملفات معلقة وقضايا بلا حسم و مستقبل مجهول للمنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).