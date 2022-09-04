ابو رغيف: تدمير اكبر ثلاث مضافات لـ 'داعش' في صلاح الدين

2022/09/04 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المحلل السياسي فاضل ابو رغيف ، اليوم الاحد، عن تدمير اكبر ثلاث مضافات لعصابات "داعش" الارهابية بسلسلة جبال حمرين بصلاح الدين.

وقال ابو رغيف في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، ان "جهاز المخابرات الوطني بمتابعة عالية الدقة وباسناد طيران الجيش والقطعات الماسكة واشراف قيادة العمليات المشتركة المشتركة، تدمر ثلاث اكبر مضافات بسلسلة جبال حمرين بصلاح الدين".

واضاف ان "الاوكار تضم ٨ غرف حصينة تحت الارض وتقيل امير قاطع الفاروق المسؤول عن ذبح اهلنا بالعلم وتدمر اعلام عام الولاية وتكبح جماح عمليات ارهابية مرتقبة".

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