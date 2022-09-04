برشلونة يسجل لاعبيه الجدد بالقائمة الأوروبية

2022/09/04 | 23:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعسجل نادي برشلونة، لاعبيه الجدد في القائمة التي سيخوض بها منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر موقعه الرسمي، قائمة اللاعبين المسجلين من قبل كل ناد لبدء المشاركة مع فرقهم في دوري أبطال أوروبا.وضمت قائمة برشلونة، الثنائي الجديد هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، بالإضافة إلى لاعب الوسط الشاب بابلو توري.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الثنائي جافي وبالدي، لم يظهر في قائمة الفريق الأول، خاصة وأنه مسجل في قائمة برشلونة B.جدير بالذكر، أن برشلونة دعم صفوفه بكلا من، أندرياس كريستينسن وفرانك كيسي وجوليس كوندي ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وهيكتور بيليرين وماركو ألونسو وبابلو توري.





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