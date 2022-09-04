"مبالغ كبيرة".. خبير يكشف عن نقاط الربط بين اغلاق البرلمان والركود الاقتصادي

2022/09/04 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعد الخبير الاقتصادي صباح علو، اليوم الاحد، تعطيل عمل البرلمان ادى الى تحول العراق الى مرحلة الركود الاقتصادي.وقال علو في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تعطيل البرلمان وعدم قدرة لجانه المختلفة في اداء دورها الرقابي ادى ذلك حدوث حالة من الفوضى سواء في البنك المركزي او في مجمل الحالة الاقتصادية في العراق".وأضاف، أنه "خلال الشهر الحالي وتحديداً في الأسبوعين الماضيين تم تحويل مبالغ كبيرة لغرض التجارة والاستيراد تصل الى 2,8 دولار "، مشيرا الى ان "هذا المبلغ يفوق ما كان يعمل به في السنة الماضية ويدل على ركود السوق الاقتصادية في العراق وعدم الانتعاش التجاري".ولفت الى ان "دخل الفرد ومستوى المعيشة لا يتناسب مع الغلاء الموجود اي بمعنى ان هنالك تقليص كبير جداً من قبل حالة الادخار الفردي في عملية الإقبال على البضائع المستوردة او المنتجة محلياً"، مبينا ان "كل ما يحدث هو بسبب تعطيل عمل مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية بالرغم من سوء ادائها على مدار السنوات السابقة".

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