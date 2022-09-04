دخول 100 الف زائر عبر منفذ زرباطية الحدودي

2022/09/04 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_بغداد

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الأحد، عن دخول 100 الف زائر إيراني عبر منفذ زرباطية الحدودي، لافتا الى دخول الخطة الامنية حيز التنفيذ.

وقال المياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اكثر من 100 الف زائر دخلوا عبر منفذ زرباطية الحدودي بالتنسيق مع الجانب الإيراني".

واضاف ان "هناك توقعات وفود أضعاف

العدد الداخل بشكل يومي

نتوقع مع اقتراب موعد الزيارة الأربعينية"، لافتا الى " دخول الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية حيز التنفيذ رسمياً إعتباراً من هذا اليوم مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروع بإجراءات تطبيق الخطة تديريجاَ بجوانبها الأمنية والخدمية والإدارية".

وأفاد ان"هناك جهود كبيرة

تبذل من قبل الدوائر الامنية ومديرية الجوازات والاجهزة الساندة لها ، التي تعمل على مدار 24 ساعة"، مبينا ان"هناك استنفار امني وخدمي كبير من النقطة الأولى داخل المنفذ الى اخر نقطة في واسط باتجاه كربلاء وتنظيم مروري وتعزيز صحي كبير ، وتظافر جميع الجهود لانجاح مراسم الزيارة".

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