معلومات جس نبض متداولة: عودة النواب الصدريين مقابل حكومة لجميع الأطراف

2022/09/04 | 23:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: لا تزال القوى السياسية تطرح المبادرات للوصول الى حل ينهي حالة الانسداد السياسي وتشكيل...

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