2022/09/04 | 23:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات، الاحد 09/04/2022.عضو ائتلاف دولة القانون زهير...

ظهرت المقالة تفاعلات الساعة..



دولة القانون يؤشّر على أجندة خفية للحلبوسي وحزب بارزاني أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعلات الساعة.. دولة القانون يؤشّر على أجندة خفية للحلبوسي وحزب بارزاني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعلات الساعة.. دولة القانون يؤشّر على أجندة خفية للحلبوسي وحزب بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).