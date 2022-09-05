مسؤولة أمريكية تحمل الى بغداد دعوة بادين لحوار الفرقاء وتؤكد الالتزام بالاتفاقية الاستراتيجية

2022/09/05 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ جدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي،‭ ‬جوزيف‭ ‬بايدن،‭ ‬أمس‭ ‬دعوته‭ ‬لجميع‭ ‬القادة‭ ‬العراقيين‭ ‬الذين‭ ‬يشهدون‭ ‬صراعا‭ ‬سياسيا‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬كافة؛‭ ‬لتجاوز‭ ‬الأزمة،‭ ‬والمضي‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬أمن‭ ‬العراق‭ ‬واستقراره‭.‬ وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬ان‭ ‬“الكاظمي‭ ‬استقبل‭ ‬اليوم،‭ ‬مساعدة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬لشؤون‭ […]

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