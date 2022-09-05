الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬العراق

2022/09/05 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام طوال‭ ‬تصاعد‭ ‬الأزمة‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬جديدة‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬القتال‭ ‬داخل‭ ‬شوارع‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬بين‭ ‬مسلحي‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬والإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬كان‭ ‬التساؤل‭ ‬المطوي‭ ‬على‭ ‬صمت‭ ‬حذر،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬موقف‭ ‬واشنطن‭ ‬مما‭ ‬يحدث،‭ ‬وهل‭ ‬حقاً‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬عدم‭ ‬اكتراث‭ ‬أمريكي‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬الامر‭ ‬في‭ ‬غلافه‭ ‬الخارجي؟ كانوا‭ ‬يقولون‭ ‬انّ‭ ‬حضور‭ ‬الممثلة‭ ‬الأممية‭ ‬بلاسخارت‭ […]

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