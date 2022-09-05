2022/09/05 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام طوال تصاعد الأزمة بشأن تشكيل حكومة عراقية جديدة وصولا الى القتال داخل شوارع المنطقة الخضراء بين مسلحي التيار الصدري والإطار التنسيقي، كان التساؤل المطوي على صمت حذر، هو ما موقف واشنطن مما يحدث، وهل حقاً انّ هناك عدم اكتراث أمريكي كما يبدو الامر في غلافه الخارجي؟ كانوا يقولون انّ حضور الممثلة الأممية بلاسخارت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الأمريكي من أزمة العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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