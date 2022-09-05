المصالحة في مصر تشعل الصراع بين جبهتي الإخوان بالخارج

2022/09/05 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬جناحي‭ ‬الإخوان،‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬والذي‭ ‬يترأسه‭ ‬إبراهيم‭ ‬منير‭ ‬و‭ ‬الثاني‭ ‬جبهة‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬قد‭ ‬احتدم‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬جبهة‭ ‬إبراهيم‭ ‬منير‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مصغرة‭ ‬تكون‭ ‬مهمتها‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ […]

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