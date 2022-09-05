تقارير: كشف نتائج التحقيقات النهائية حول مقتل شيرين أبو عاقلة

2022/09/05 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي بصدد الإعلان عن النتائج النهائية للتحقيق الذي أجراه حول مقتل الصحفية الأميركية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، خلال الأيام المقبلة.

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