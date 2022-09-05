2022/09/05 | 00:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oNo7_xKJejc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشكيل اللجان التحقيقية الوهمية للهروب من المسؤولية.. لجنة الكاظمي لأحداث آب إنموذجا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشكيل اللجان التحقيقية الوهمية للهروب من المسؤولية.. لجنة الكاظمي لأحداث آب إنموذجا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).