2022/09/05 | 00:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ao2VcmM9DtU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شيعة وسنة وكل الطوائف والاديان وغيرهم يعيشون في اربيل بسلام وامان | #بمختلف_الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شيعة وسنة وكل الطوائف والاديان وغيرهم يعيشون في اربيل بسلام وامان | #بمختلف_الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).