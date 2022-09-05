المحكمة الاتحادية بالعراق تبحث قانونية استقالة نواب الصدر

2022/09/05 | 00:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قبولها دعوى للطعن بقانونية استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، وحددت يوم 28 من الشهر الجاري موعدا للنظر بالدعوى المقدمة من أحد المحامين ضد رئيس مجلس النواب

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