2022/09/05 | 00:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1HQQ9jucMfs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق في فندق من سبعة طوابق وسط أربيل، وفرق الدفاع المدني تستنفر للسيطرة عليه في نشرة 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق في فندق من سبعة طوابق وسط أربيل، وفرق الدفاع المدني تستنفر للسيطرة عليه في نشرة 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).