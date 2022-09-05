المحكمة الاتحادية العليا في العراق.. قرارات اتخِذت وأخرى تنتظر

2022/09/05 | 01:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوجه أعين الجميع في بغداد إلى المحكمة الاتحادية، فهي تمسك بخيطين أساسيين في مشهد الأزمة في العراق، حيث يتعلق الأول بدعوى حلّ البرلمان التي ستنظر فيها الأربعاء المقبل.

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