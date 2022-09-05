مصدر يتحدث عن نية الإطار مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه الكاظمي

2022/09/05 | 01:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر في الإطار التنسيقي، الأحد، عدم حسم قوى الإطار مشاركتها في اجتماع الكتل والأحزاب السياسية التي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه "حتى الساعة لم تحسم قوى الاطار التنسيقي مشاركتها في اجتماع الكتل والاحزاب السياسية التي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف ان "الرأي الاغلب والاقرب للمشهد مقاطعة الاجتماع لكن لا قرار نهائي حتى اللحظة".

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