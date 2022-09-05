2022/09/05 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى المبعوث الأممي للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، الأحد، زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في تندوف بالجزائر في إطار جولته الثانية في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبعوث الأممي للصحراء الغربية يلتقي بزعيم "البوليساريو") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المبعوث الأممي للصحراء الغربية يلتقي بزعيم "البوليساريو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).