2022/09/05 | 02:05 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | وزارة الدفاع التركية: تحطم مروحية عسكرية أثناء هبوط اضطراري خلال عملية "المخلب-القفل" شمال العراق

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