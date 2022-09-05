2022/09/05 | 02:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت الشرطة الكندية يوم الأحد مقتل عشرة وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين...

ظهرت المقالة مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن في كندا أولاً على المسلة.

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