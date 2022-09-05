تحطم مروحية عسكرية أثناء هبوط اضطراري شمال العراق

2022/09/05 | 02:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قالت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، إن مروحية عسكرية تابعة لها تحطمت داخل الأراضي العراقية.





وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن "تحطم المروحية جرى في أثناء محاولة للهبوط الاضطراري".

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