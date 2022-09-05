2022/09/05 | 02:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوقوع حادث حريق داخل مخزن عتاد تابع للحشد الشعبي بمدينة الصويرة بمحافظة واسط.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "حريقا اندلع في احدى مخازن الاسلحة والعتاد تحت الارض (بنكر) من الصب الكونكريتي التابعة للحشد الشعبي في قضاء الصويرة بمحافظة واسط".

وأضاف ان "ابطال مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية تمكنوا، من اخماد الحريق الذي نشب نتيجة حدوث تماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن وقوع اية خسائر بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع داخل مخزن عتاد تابع للحشد بمدينة الصويرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع داخل مخزن عتاد تابع للحشد بمدينة الصويرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).