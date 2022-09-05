التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد

2022/09/05 | 04:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعرفض التشيليون بغالبية ساحقة ، اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال الدستور الموروث من عهد أوغستو بينوشيه (1973-1990) بحسب نتائج جزئية بعد فرز 72% من الأصوات.وقال نحو 62.2% من الناخبين إنهم "يرفضون" اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة.ورفض المقترعون التعديلات في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاض، في مقابل 37.8% أيدوا الاقتراح، بحسب الهيئة الانتخابية.





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