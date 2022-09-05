أحداث اقتحام الكابيتول.. نائب يرجح مشاركة بنس

2022/09/05 | 04:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عضو اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونغرس الأميركي في السادس من يناير عام 2021، أن يشارك نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، في إحدى جلسات الاستماع.

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