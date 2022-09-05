بغالبية ساحقة.. التشيليون يرفضون اقتراح دستور يقر حق الإجهاض

2022/09/05 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض التشيليون بغالبية ساحقة، الأحد، اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال ذاك الموروث من عهد ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) بحسب نتائج جزئية بعد فرز 72 في المئة من الأصوات.

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