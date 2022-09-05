2022/09/05 | 07:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واعأفادت وكالة "الأناضول" أن اليونان حاولت اعتراض مقاتلة تركية كانت تنفذ مهمة في دورية بحرية في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي.وقلت الوكالة عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن اليونان "زادت بشكل حاد من سلوكها العدواني في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط".وأوضحت المصادر ذاتها أن عدد انتهاكات أثينا للمجال الجوي والمياه الإقليمية التركية ارتفع من 1123 العام الماضي إلى 1616 في ثمانية أشهر من هذا العام.وذكرت الوكالة أنه منذ 15 أغسطس، تم تسجيل 14 حادثة عندما طارد طيارون يونانيون طائرات تركية خلال قيامها بمهام دورية، مشيرة إلى أن آخر حادث من هذا النوع وقع في الأول من سبتمبر فوق جزيرة رودس.المصدر: نوفوستي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل اعلام :اليونان حاولت اعتراض طائرة تركية كانت في مهمة للناتو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل اعلام :اليونان حاولت اعتراض طائرة تركية كانت في مهمة للناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).