مدفونة بطريقة غريبة.. علماء يكتشفون بقايا هيكل عظمي لـ

2022/09/05 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء آثار بقايا هيكل عظمي لـ"مصاصة دماء" مدفونة بطريقة غريبة، مع "منجل على رقبتها لمنع العودة من الموت"، وفقا لما ذكره موقع "إنسايدر"، الأحد.

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