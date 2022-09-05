جدل بسبب غضب سالم الدوسري عند استبداله.. ومدرب الهلال يعلّق

2022/09/05 | 08:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة غضب سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، بعد أن تمّ استبداله، في مباراة فريقه مع نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري "روشن" السعودي (دوري المحترفين)

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