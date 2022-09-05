2022/09/05 | 08:43 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هلاك اكثر من 1500 راس جاموس نتيجة جفاف اهوار الجبايش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/05 | 08:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هلاك اكثر من 1500 راس جاموس نتيجة جفاف اهوار الجبايش) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هلاك اكثر من 1500 راس جاموس نتيجة جفاف اهوار الجبايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).