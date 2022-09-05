2022/09/05 | 08:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واعأعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن تحقيق نسب انجاز متقدمة من اعمال مشروع اعادة تأهيل طريق (موصل – بغداد) بمراحله الثلاثة بطول 115كم.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها " حققت نسب انجاز متقدمة من اعمال مشروع اعادة تأهيل طريق (موصل – بغداد) بمراحله الثلاثة بطول كلي يبلغ 115كم". وأضاف، أن "الطريق بممرين للذهاب والاياب ويُعد من الطرق ‏الحيوية ‏والستراتيجية الرابطة بين محافظات الوسط والشمال، ويستخدم لنقل المسافرين والبضائع التجارية والمحاصيل الزراعية"وأكد، أن "الاعمال في المشروع تسير بوتائر متصاعدة لانجازه وفق المواصفات الفنية المطلوبة والتوقيتات الزمنية المحددة".وأشار إلى، أن "طول المرحلة الاولى من الطريق (شرقاط – رمضانيات) يبلغ 31 كم ، بنسبة انجاز بلغت91%، وطول المرحلة الثانية من الطريق (مفرق - قيارة - رمضانيات) يبل 39كم بنسبة انجاز بلغت 90%، والمرحلة الثالثة من الطريق (موصل - قيارة) بطول 45كم بنسبة انجاز بلغت نحو 23%" .وأوضح البيان، أن "الاعمال تضمنت قشط المناطق المتضررة، وازالة طبقات الاسفلت ذات التخددات والشقوق الكبيرة، واعادة تاهيل القناطر الصندوقية والانبوبية وفرش طبقات الاسفلت الرابطة والطبقة السطحية المعالجة بالبوليمير، وتأهيل الاكتاف واعمال التخطيط والسياج الوقائي".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار تحقق نسب أنجاز متقدمة في مشروع طريق (موصل - بغداد)) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعمار تحقق نسب أنجاز متقدمة في مشروع طريق (موصل - بغداد)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).