دستور عباس البياتي

2022/09/05 | 08:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

هل الذين يراهنون على قدرة البرلمان على

حل أزمات العراق، يصدقون أنفسهم؟ لا أظن

ايها السادة أن أحداً من العراقيين يمكن

أن يرى في برلمان المحاصصة والطائفية

طوق نجاةٍ من أزمات سياسية وخدمي

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