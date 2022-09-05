على غرار أفلام

2022/09/05 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغزو معجبو سلسلة أفلام "Fast and the Furious" أحياء لوس أنجلوس طوال ساعات اليوم لاستضافة سباقات شوارع غير قانونية.وقد تحدثت ستيفاني إيلام مراسلة CNN إلى الجيران الذين قالوا إنهم سئموا من الخطر والدمار الذي تسبب فيه السائقون.

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