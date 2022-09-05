أدنى مستوى منذ عشرين عاما.. اليورو دون 0,99 دولار

2022/09/05 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدنى سعر اليورو، الاثنين، إلى ما دون 0,99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية، الجمعة، وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

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