2022/09/05 | 09:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واعيحتضن ملعب المدينة الدولي، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، مباراة (البلاي أوف) بين فريقي دهوك والناصرية، لتحديد المتأهل إلى المواجهة الفاصلة أمام أمانة بغداد . ويتطلع دهوك في لقاء اليوم إلى تقديم مستويات جيدة وتحقيق الفوز من أجل اجتياز الاختبار الأول بنجاح نحو العودة مجددا إلى دوري الأضواء بعد غياب منذ موسم( 2015 - 2016 ) إلا أن آمال الفريق الشمالي ستصطدم بطموحات ممثل محافظة ذي قار الذي سيكون نداً قوياً لصقور الجبال. وبــدوره ينتظر أمانة بغداد الفائز من مباراة اليوم في مواجهة حاسمة ستقام يوم العاشر من الشهر الحالي في ملعب المدينة الدولي أيضا، لتحديد هوية المترشح الأخير للدوري الممتاز. وكان فريقا دهوك والناصرية قد احتلا المرتبة الثانية في مجموعتيهما ضمن منافسات الدرجة الأولى، التي تأهل عنها الحدود وكربلاء، بينما جاء أمانة بغداد بالمركز الثامن عشر في مشاركته الأخيرة في دوري الكرة الممتاز.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. دهوك يلاقي الناصرية بطموح العودة الى دوري الكبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. دهوك يلاقي الناصرية بطموح العودة الى دوري الكبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).