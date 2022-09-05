انقطاع للكهرباء وحرائق في 20 قرية لاستمرار القصف التركي على دهوك

2022/09/05 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- دهوك

أفاد شهود عيان، اليوم الاثنين، بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 قرية في محافظة دهوك، بسبب استمرار القصف المدفعي التركي على مناطق مختلفة في قضاء العمادية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القصف التركي بالمدفعية أسفر عن حرائق في مزارع الغابات بجبل متين، كما أسفر عن نزوح لعدد من سكان قرى ناحية كاني مآسي".

وأضاف أن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني في قضاء العمادية، أسفر عن تدمير الخط الرئيس الناقل للطاقة الكهربائية".

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