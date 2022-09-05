انفجار عبوة لاصقة داخل شركة ايرثلنك وسط بغداد (صور)

2022/09/05 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة لاصقة داخل شركة ايرث لنك للإنترنيت في منطقة عرصات الهندية ببغداد.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "عبوة لاصقة انفجرت فجر اليوم داخل شركة ايرث لنك للإنترنيت في منطقة عرصات الهندية في بغداد".

وأضاف أن "الانفجار خلف اضراراً مادية فقط".

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