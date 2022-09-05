اليورو يصل إلى دون 0.99 دولار.. أدنى مستوياته منذ 20 عاما

2022/09/05 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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تدنى سعر اليورو عن 0,99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية الجمعة وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم.وتراجع اليورو بنسبة 0,70% إلى 0,9884 دولار الإثنين وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأمريكية بحسب الفرنسية.

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