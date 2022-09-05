2022/09/05 | 09:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راس هي المرشحة الأوفر حظا للفوز بمعظم الأصوات بين أعضاء حزب المحافظين العاديين في انتخابات القيادة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوم مفصلي في بريطانيا.. الإعلان عن اسم رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوم مفصلي في بريطانيا.. الإعلان عن اسم رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).