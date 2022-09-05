اسعار النفط تقفز اكثر من دولار للبرميل وسط ترقب لاجتماع اوبك+

2022/09/05 | 09:52 - المصدر: وكالة خبر

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واصلت اسعار النفط جني المكاسب مرتفعة ، اكثر من دولار واحد للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لتحركات محتملة من قبل منتجي مجموعة / اوبك + / لتعديل الانتاج ودعم الاسعار في اجتماع في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.43 دولار ، بنسبة 1.5 بالمئة ، الى 94.45 دولار للبرميل بعد ان ارتفعت 0.7 بالمئة يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الاميركي 88.12 دولار للبرميل ، مرتفعا 1.25 دولار ، بنسبة 1.4 في المئة ، وذلك عقب ارتفاعه 0.3 في المئة في الجلسة السابقة.

والاسواق الاميركية مغلقة في عطلة عامة اليوم الاثنين.

وتراجعت اسعار النفط في الاشهر الثلاثة الماضية على التوالي بعد ان لامست اعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في آذار بسبب مخاوف من ان يؤدي رفع معدلات الفائدة وقيود كوفيد-19 في مناطق من الصين، اكبر مستورد للنفط الخام في العالم، الى ابطاء النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط.

وقد تقرر منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم / اوبك +/ ، خلال اجتماعها في وقت لاحق اليوم الاثنين ، الابقاء على مستويات الانتاج الحالية او حتى خفض الانتاج لدعم الاسعار على الرغم من استمرار قلة المعروض.

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