2022/09/05 | 10:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة شاهد..



القاء القبض على مدير امن ميسان متلبسا بالرشوة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. القاء القبض على مدير امن ميسان متلبسا بالرشوة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. القاء القبض على مدير امن ميسان متلبسا بالرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).