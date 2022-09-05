2022/09/05 | 10:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: صالح لفتة الجميع يتذكر أن العملية السياسية الحالية في بداية تشكيلها واجهت اعتراضات ونقد...

ظهرت المقالة يأس الجماهير من العملية السياسية أولاً على المسلة.

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