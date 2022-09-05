المراهقون يقضون وقتًا أطول في النظر إلى الشاشات.. كيف يؤثر ذلك على صحتهم؟

2022/09/05 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المتوسط، مقدار الوقت الذي يقضيه المراهق على الشاشة للترفيه يبلغ أكثر من 7 ساعات في اليوم، وفقًا لدراسة جديدة.يقول الباحثون إن وقت الشاشة زاد بمقدار 42 دقيقة منذ عام 2015، لكنهم يقولون إن الشباب ربما لم يكونوا يحدقون في الشاشة طوال الوقت

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