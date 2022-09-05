تحطم مروحية عسكرية للجيش التركي شمالي العراق

2022/09/05 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع التركية إن مروحية عسكرية تحطمت أثناء هبوط اضطراري خلال العملية العسكرية في شمال العراق.

وقال بيان صادر عن الوزارة على “تويتر”: إنه “في حوالي الساعة 23.45، اضطرت طائرة هليكوبتر من طراز Skorsky لهبوط اضطراري حاد لأسباب فنية”، في منطقة عمليات “مخلب القفل” وهي العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال العراق.

وقالت الوزارة أن الحادث وقع خلال عمليات الإمداد، وأن الطائرة تحطمت.

وتابع البيان “تم انقاذ 7 من افراد المروحية الثمانية.وصحتهم جيدة، مشيرة إلى البحث جار عن شخص مفقود كان على متن المروحية.

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