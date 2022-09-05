2022/09/05 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توفيت نجمة “تيك توك” كندية شهيرة عن عمر 21 عاما، بعدما تعرضت لحادث مأساوي أثناء تجربة قفز بالمظلة.وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن مظلة تانيا بادازي، طالبة الفلسفة في جامعة تورنتو، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خذلتها المظلة..



وفاة نجمة “تيك توك” شهيرة عن عمر 21 عاما المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خذلتها المظلة.. وفاة نجمة “تيك توك” شهيرة عن عمر 21 عاما) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خذلتها المظلة.. وفاة نجمة “تيك توك” شهيرة عن عمر 21 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).