اليوم..بريطانيا تترقب الإعلان عن خليفة بوريس جونسون

2022/09/05 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تكشف بريطانيا ،اليوم الاثنين، اسم زعيم حزب المحافظين ورئيس حكومتها المقبل وسط تصاعد لأزمة اقتصادية وسياسية بدت ملامحها أكثر وضوحا مع استقالة بوريس جونسون.وفي حوالي الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، سيعلن […]

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