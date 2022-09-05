2022/09/05 | 10:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن الاشتباكات توقفت بين المليشيات في "المنطقة الخضراء" وسط بغداد، بعد سقوط 30 قتيلا و600 جريح، فإن نيران الحرب الأهلية ما زالت تهدد "البيت الشيعي" العراقي في ظل غياب أفق واضح للحل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميديا بارت: في ظل غياب أفق واضح للحل.. نيران الحرب الأهلية تهدد البيت الشيعي بالعراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميديا بارت: في ظل غياب أفق واضح للحل.. نيران الحرب الأهلية تهدد البيت الشيعي بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).