مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي خلال عملية أمنية في الضفة الغربية

2022/09/05 | 10:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شاب فلسطيني عمره 19 عاما، الاثنين، برصاص جندي في الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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